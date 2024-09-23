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В Красноярском крае начали допрашивать мать погибших от отравления детей

ТАСС: мать погибших детей в Красноярском крае начала давать показания

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи начали допрашивать мать детей, погибших от отравления в селе Красная Сопка Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Следователи начали допрос матери детей. Она дает показания», --поделились в ведомстве.

Членам семьи из шести человек стало плохо после того, как накануне они поужинали пельменями и курицей из местного магазина. В результате родителей и четверых детей госпитализировали. В результате сильного отравления умерли два ребенка 6 и 13 лет, утром 22 сентября скончалась девочка 11 лет, а 23 сентября умерла 12-летняя девочка. Мать и отец детей пришли в сознание.

Следователи допросили продавца и хозяина магазина, где семья купила продукты, а также фельдшера участковой больницы и родственников семьи.

До этого в региональном следственном управлении СК РФ заявили, что дети, отравившиеся в Красноярском крае, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества.

Ранее односельчане рассказали журналистам, что родители хранили на кухне отраву для мух, которую якобы можно перепутать с приправами.

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