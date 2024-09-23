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В России призвали увеличить штрафы для самокатчиков

Общественник Ветров: штрафы для самокатчиков нужно значительно повысить

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ПАРКОВКА В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ/VK

В России нужно увеличить штрафы для самокатчиков за различные нарушения, в том числе – за езду вдвоем на одном электросамокате, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров. Соответствующее обращение он направил начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения, генералу-лейтенанту полиции Михаилу Черникову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Ветров напомнил о дискуссии среди россиян по вопросу средств индивидуальной мобильности и их опасности для участников дорожного движения, в том числе – пешеходов. Уже сегодня в регионах вводятся локальные ограничения пользования услугами кикшеринга. Однако нужно принять общероссийские нормы, актуализировать КоАП, предусмотрев дополнительные штрафы, считает общественник. Среди прочего, он призвал повысить штрафы за езду по скоростным шоссе и магистралям, езду вдвоем на одном самокате, а также за парковку в аварийном и опасном месте.

До этого кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей. Его получил пользователь за передачу арендованного электросамоката несовершеннолетним. Поводом для штрафа послужило обращение очевидца, сфотографировавшего трех подростков во время поездки.

Ранее российских курьеров на самокатах призвали «обуздать» штрафами.

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