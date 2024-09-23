В Красноярском крае врачи спасли плод беременной россиянки, отравившейся пельменями

Стали известны подробности о состоянии беременной женщины из Красноярского края, которая вместе с мужем и детьми отравилась пельменями. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Женщина находится на девятом месяце. После ужина ее, как и других членов семьи, госпитализировали. В больнице врачам удалось сохранить плод, сейчас ему ничего не угрожает.

В больнице также находится глава семьи. По данным источника, он был единственным, кто принял лекарство после ухудшения самочувствия.

Супруги пришли в сознание, на данный момент их допрашивают следователи.

Известно, что женщина беременная пятым ребенком. Несколько дней назад на ужин члены большой семьи съели пельмени из местного магазина, после чего все попали в больницу, спасти четверых детей не удалось.

По основной версии следователей, причиной произошедшего стало «воздействие неизвестного вещества». Из квартиры изъяли отраву, которую, вероятно, перепутали с приправами.

Ранее в Иркутске подросток на спор выпил литр самогона и попал в реанимацию.