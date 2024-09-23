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Следователи допросили владельца точки, где отравившиеся родители и дети покупали пельмени

В Красноярском крае допросили владельца магазина, где семья покупала пельмени

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Depositphotos

Следователи допросили людей, связанных с магазином, в котором отравившиеся жители Красноярского края покупали пельмени. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Специалисты ведомства беседовали с продавцом магазина и владельцем точки. Помимо этого, допросили фельдшера и родственников пострадавших. Представители СК изъяли видеозаписи с камер в помещении, где члены семьи покупали еду.

На данный момент проводятся все необходимые экспертизы. Основная версия заключается в том, что четверо детей и их родители отравились, употребив еду с неизвестным веществом.

«К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК России», – поделились в ведомстве.

Инцидент произошел в селе Красная Сопка. Семья поужинала пельменями, но уже утром и родители, и дети почувствовали серьезное недомогание. Младших членов семьи спасти не удалось, остальные пришли в сознание.

Известно, что мать находится на девятом месяце беременности.

Ранее московского ресторатора поместили под домашний арест из-за отравления китайцев.

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