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В Перми сотрудники батут-центра лечили сломавшую позвоночник посетительницу сосисками

В батут-центре Кунгура сломавшей позвоночник женщине дали замороженные сосиски

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В Кунгуре Пермского края женщина сломала позвоночник в местном батутном центре. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

По данным ведомства, что женщина прыгала на одном из батутов центра «IBATUT», но неудачно приземлилась и ударилась спиной о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности. Позже врачи диагностировали у нее перелом поперечного отростка позвоночника.

Однако после случившегося сотрудники заведения, не имеющие хладкомплекта в аптечке, предложили ей замороженные сосиски. Они также отказались вызвать врачей, рассказали в службе судебных приставов.

Пострадавшая позже обратилась в суд, который признал факт ненадлежащего оказания услуг и халатного отношения к потребителю. С владельца батутного центра взыскали 240 тысяч рублей компенсации.

До этого в Петербурге самокатчик выплатит 1,4 млн рублей женщине, которую сбил. Инцидент произошел еще в конце июля прошлого года на остановке, находящейся на Южном шоссе. 21-летний самокатчик сбил 65-летнюю женщину, которая выходила из общественного транспорта, и та упала на асфальт. В результате она получила множественные переломы костей, а также травмы и раны на ногах.

Ранее в Перми девочка получила ожоги во время катания на самодельном квадроцикле.

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