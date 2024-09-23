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Мужчина напал на известную мотоблогершу возле ее дома в Москве

Baza: неизвестный напал на мотоблогершу Анютумини в Москве

Неизвестный мужчина напал на Анну Макаренко, мотоблогершу Анютумини, возле ее дома на Волоколамском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел вечером 21 сентября недалеко от дома Анютумини на Волоколамском проспекте около 22:30 часов. Девушка подъезжала к дому, когда на нее напал мужчина в спортивном костюме, камуфляжной маске и перчатках. Он скинул девушку с мотоцикла, ударил ее и попытался угнать транспортное средство. Кроме того, он брызнул в лицо девушки из баллончика.

«Я встаю, начинаю отходить, он идет на меня, я начинаю бежать, оборачиваюсь и понимаю, что он хочет угнать мотоцикл, сел на нег, но не смог завести. Я возвращаюсь, начинаю спихивать его с мотоцикла. Он тянется в карман, достает балончик и предмет похожий на нож», — поделилась мотоблогерша.

Когда неизвестный не смог завести мотоцикл, он отобрал у девушки ее телефон и ушел, не сказав ни слова.

До этого в Невском районе Петербурга женщина избила и ограбила подростка, устанавливаются обстоятельства нападения неизвестной на мальчика.

Ранее друг МотоТани рассказал, что она была позитивным человеком.

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