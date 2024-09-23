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В Красноярском крае проверили магазин, где купила еду отравившаяся семья

Россельхознадзор: магазин, где отравилась семья, работал без документов

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Телеграм-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

Продуктовый магазин «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края работал с нарушениями ветеринарных требований. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.

В сообщении указано, что основной объем продукции поступал в магазин без ветеринарных сопроводительных документов. Часть из них признали неизвестного происхождения, без подтверждения безопасности.

В красноярском селе семья с четырьмя детьми отравилась, поужинав пельменями и курицей. Пострадавшие обратились к врачам, но оказалось слишком поздно. Из всей семьи остались только отец и мать, которая на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание.

Следственный комитет назвал причиной трагедии «токсическое воздействие неизвестного вещества». Под подозрением продукты из местного магазина, однако среди версий случившегося также роковая случайность: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.ru».

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