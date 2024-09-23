Вице-мэр Сургута написала заявление об отставке

Заместитель главы Сургута по социальным вопросам Анна Томазова написала заявление об отставке. Об этом пишет Ura.ru.

По данным издания, она написала заявление на отпуск с последующим увольнением.

Отставку чиновницы подтвердили в пресс-службе мэрии Сургута. Томазова работала в администрации с 2000 года, вице-мэром стала в 2019 году, а до этого назначения была главой депобразования.

Источник издания отметил, что, несмотря на то что Томазова не входила в «клан лангепасской команды» экс-мэра Андрея Филатова, она не смогла остаться в администрации. Однако появилась информация, что чиновница уже получила несколько предложений о работе.

За пару дней до этого сразу шесть судей в Ростовской области досрочно ушли в отставку. В заявлении квалификационной коллегии судей уточняется, что 20 сентября коллегия провела восьмое в текущем году заседание. Оно состоялось в Ростове-на-Дону. Одним из вопросов, которые рассматривались на совещании, стало увольнение ряда судей.

Ранее в Самарской области задержали главу района по подозрению во взяточничестве.