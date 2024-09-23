Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-мэр Сургута написала заявление об отставке

Замглавы Сургута по соцвопросам Томазова ушла в отпуск с последующим увольнением

close
Администрация Сургута/VK

Заместитель главы Сургута по социальным вопросам Анна Томазова написала заявление об отставке. Об этом пишет Ura.ru.

По данным издания, она написала заявление на отпуск с последующим увольнением.

Отставку чиновницы подтвердили в пресс-службе мэрии Сургута. Томазова работала в администрации с 2000 года, вице-мэром стала в 2019 году, а до этого назначения была главой депобразования.

Источник издания отметил, что, несмотря на то что Томазова не входила в «клан лангепасской команды» экс-мэра Андрея Филатова, она не смогла остаться в администрации. Однако появилась информация, что чиновница уже получила несколько предложений о работе.

За пару дней до этого сразу шесть судей в Ростовской области досрочно ушли в отставку. В заявлении квалификационной коллегии судей уточняется, что 20 сентября коллегия провела восьмое в текущем году заседание. Оно состоялось в Ростове-на-Дону. Одним из вопросов, которые рассматривались на совещании, стало увольнение ряда судей.

Ранее в Самарской области задержали главу района по подозрению во взяточничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами