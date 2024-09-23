Названа сумма налогового долга заочно осужденного Верзилова

Сумма налогового долга заочно осужденного по обвинению в распространении фейков о российской армии издателя «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом) составляет около 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сумма налогового долга Петра Верзилова <…> составляет 1 910 969 рублей», — уточнили в сообщении.

Согласно решению суда, Верзилов приговорен к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет и 10 месяцев в качестве дополнительного наказания. 26 августа суд признал законным приговор Верзилову за фейки.

В апреле Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении Верзилова. Участник группы Pussy Riot был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии.

Ранее суд признал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) виновным в фейках о ВС РФ.