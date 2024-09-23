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Арестована бывший зампред правительства Приморья

Суд арестовал экс-зампреда правительства Приморского края Елену Пархоменко

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Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал бывшего заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву.

По ее словам, экс-чиновницу заключили под стражу на два месяца, до 21 октября.

«Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сказала Оленева.

Она заявила, что мера пресечения избрана в рамках уголовного дела по пунктам «в», «е» части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В октябре прошлого года Пархоменко и министр жилищно-коммунального хозяйства Приморья Владимир Бабич были освобождены от занимаемых должностей в связи с истечением срока полномочий и жалобами на курируемые сферы со стороны жителей. По данным пресс-службы правительства края, у губернатора региона Олега Кожемяко было много претензий к работе блока, отвечающего за ЖКХ. Пархоменко в течение нескольких лет занималась вопросами ЖКХ, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного контроля.

21 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина. Он подозревается в получении взяток.

Ранее в Свердловской области задержали мэра одного из городов.

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