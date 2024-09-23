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В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами

Депутат Госдумы Немкин предупредил о мошенничестве с благотворительными фондами

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Depositphotos

Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин заявил, что мошенничество с поддельными благотворительными фондами все чаще встречается в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, злоумышленники создают страницы в социальных сетях или фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать пожертвование на благие цели, например, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или болезней.

Он также сказал, что поддельные благотворительные фонды могут выглядеть очень убедительно, особенно если они используют трогающие за душу изображения и истории.

«Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся», — отметил парламентарий.

В связи с этим он подчеркнул, что необходимо тщательно проверять любую информацию, опубликованную в интернете.

В сентябре куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов.

Ранее россиянка поверила аферистам и вложила в мошеннический проект более 11,5 млн рублей.

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