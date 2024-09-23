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Швейцарцы проголосовали против пенсионной реформы

Граждане Швейцарии второй раз за год проголосовали против пенсионной реформы

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Global Look Press

Жители Швейцарии 22 сентября проголосовали против продвигаемой правительством пенсионной реформы. Об этом пишет Bloomberg.

Реформа предусматривала снижение коэффициента перерасчета пенсии с 6,8% до 6%, на основании которого рассчитывается размер пенсионных выплат. По предварительным данным, законопроект поддержала всего треть избирателей. Теперь швейцарское правительство будет думать над альтернативной пенсионной реформой.

В марте жители Швейцарии по итогам референдума на территории страны проголосовали за выплату 13-й пенсии ежегодно, дополнительная выплата будет проводиться в канун католического Рождества, по аналогии с 13-й зарплатой. При этом граждане отвергли повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет.

Согласно предварительным расчетам властей Швейцарии, для этого потребуется ежегодно более четырех млрд франков (около $4,52 млрд). При этом кабмин заверил, что на ближайшие годы они имеют достаточно финансирования для пенсионных выплат.

В сентябре 2022 года большинство граждан Швейцарии на референдуме проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин — с 64 до 65 лет. В результате мужчины и женщины европейской страны стали выходить на пенсию в одно время.

Ранее россиянам рассказали, как заработать максимум пенсионных баллов в 2024 году.

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