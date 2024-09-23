«Крокус групп» начинает выплаты пострадавшим в теракте

Компания «Крокус групп» 23 сентября начнет выплаты, собранные Фондом наследия Муслима Магомаева, пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Всего была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших. Все собранные средства распределят между людьми, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Всего под стражей оказались 12 человек.

15 сентября сообщалось, что в деле о нападении террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» могут появиться новые обвиняемые.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у жены фигуранта дела о теракте в «Крокусе».