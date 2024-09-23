Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока фигуранту дела Baring Vostok

Тверской суд Москвы 23 сентября рассмотрит заявление о замене условного срока на реальный французскому бизнесмену Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд рассмотрит ходатайство об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей», — говорится в сообщении.

3 июля МВД России объявило в розыск Филиппа Дельпаля.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил француза к условному сроку по делу о крупном мошенничестве.

Статья, по которой Дельпаль разыскивается, не уточняется.

Дельпаля, а также основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в 2019 году вместе с другими фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

11 апреля 2019 года Калви был отправлен под домашний арест. 12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений. 19 июля текущего года инвестор выступил в суде. По словам Калви, он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков».

В марте 2023 года Калви и Дельпаль покинули Россию после отмены меры пресечения. Адвокат Калви заявил, что бизнесмен находится в США, но планирует вернуться в Россию на рассмотрение апелляции, если ему дадут визу.

Ранее разыскиваемого Интерполом россиянина экстрадировали из Греции.