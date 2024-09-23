Население России перепишут по-новому

Всероссийская перепись населения в 2030 году пройдет в цифровом формате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития Росстата и госстатистики, обсуждавшийся в правительстве 17 сентября.

Согласно документу, через шесть лет число интервьюеров, переписывающих население, уменьшится вдвое. В 2030 году будут впервые использованы данные единого информационного регистра сведений о населении Федеральной налоговой службы (ФНС), что позволит заранее предзаполнить поля прописного листа.

В материале уточняется, что у граждан РФ сохранится «гарантия самоопределения»: они смогут уточнить предзаполненные данные и добавить недостающую информацию.

Демограф Игорь Ефремов предупредил, что, с одной стороны, использование сведений ФСН может обеспечить охват населения переписью до 100%, а с другой стороны, есть опасность, что полученные таким образом результаты не будут отражать реальную картину.

Прошлая перепись населения в России проходила в 2021 году. Наряду с традиционными способами опроса у россиян появилась возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг.

Ранее в России стало больше одиноких.