Юрист объяснил, как нельзя себя вести на судебном заседании

Формальные правила поведения в суде закреплены в нормативно-правовых актах, а также обеспечены юридической силой и ответственностью за их нарушение. Если рассматривать только те пункты, которые непосредственно связаны с поведением лиц во время судебного заседания, то они указаны в двух кодексах — гражданском процессуальном (ГПК) и уголовном процессуальном (УПК), рассказал «Газете.Ru» Евгений Квасов, юрист компании Консул.

В статьях 158 ГПК РФ и 257 УПК РФ регламентируется поведение участников судебного процесса. В данных законах определены правила обращения к судье и суду, надлежащий порядок заседания, а также правила поведения третьих лиц, присутствующих в зале суда, но не принимающих в процессе непосредственного участия.

«Глобально, основные правила поведения сводятся к уважению между участниками суда и присутствующими третьими лицами, сохранении общественного порядка. Самовольное нарушение последовательности выступлений на заседании, неуважительное поведение, оскорбление участников, невыполнение требований судьи, а также нарушение иных установленных Кодексами правил недопустимо и может стать причиной применения санкций к нарушителю», — объяснил он.

Существуют и такие проступки, которые могут нарушителя превратить из потерпевшего в подсудимого.

«Нередко одна из сторон судебного спора оказывается недовольна решением судьи, после чего могут последовать безосновательные споры судьей, угрозы или даже клевета в его сторону. Так себя вести точно не стоит, подобные проступки могут повлечь за собой серьезную ответственность — начиная с крупного штрафа (до 200 тысяч рублей) и закачивая исправительными работами до 6 месяцев, а в особо злостных случаях — лишением свободы», — добавил юрист.

За нарушение формальных правил ответственность карается не настолько серьезно, но к нарушителю порядка все еще могут быть применены такие меры, как: ограничение времени выступления, удаление из зала заседания или наложение штрафа.

«Следует также корректно обращаться к участникам судебного процесса и в первую очередь — к суду. В России принято два устоявшихся обращения — это «Ваша честь» и «Уважаемый суд». Первый вариант используется при обращении к судье в ходе уголовного или административного процесса, а второй при обращении к суду как к институту, включая всех его участников. Кстати, обращение «Ваша честь» в гражданском и арбитражном суде неприменимо, в этих видах судопроизводства принято обращаться исключительно как «Уважаемый суд», — подчеркнул эксперт.

Хотя между нарушением формальных правил судебного заседания и конечным решением суда нет прямой связи, удаление с процесса или сокращение отведенного на выступление времени имеет непосредственную связь с реализацией прав на судебную защиту интересов.

«В результате применения подобных санкций заинтересованная сторона может быть лишена возможности использовать все доступные средства восстановления справедливости и защиты своих прав в судебном порядке», — резюмировал он.

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