Врач объяснила, почему тянет на соленую рыбу и хочется есть мел

Почти каждый человек хотя бы раз в своей жизни испытывал желание не просто насытиться, а съесть что-то конкретное — фисташки, помидор, соленую рыбу или даже кусок мела. А некоторые вообще всегда едят довольно небольшой набор продуктов и не хотят пробовать новое. Врач Александра Филева рассказала «Газете.Ru», почему так происходит.

Есть мнение, что тяга к определенным продуктам возникает из-за недостатка некоторых элементов — минералов или витаминов и других питательных веществ. Например, чипсов хочется, потому что организму не хватает натрия, фисташек — потому что недостает кальция и витамина Е, а на тортик тянет, если в крови мало хрома и магния.

«Иногда это действительно так: при резком нарушении водно-солевого баланса — во время сильного потоотделения, после рвоты или диареи — организм ощущает нехватку важных электролитов, которые он может восполнить, употребив соленую пищу, поэтому может возникнуть желание съесть фастфуд или квашеные овощи. Но, во-первых, далеко не всегда можно закрыть эту потребность, употребив желаемый продукт, поскольку нужного вещества в нем слишком мало. А во-вторых, дело может быть не в недостатке микроэлементов», — объяснила она.

На формирование вкусовых предпочтений у людей влияют разные факторы: генетика, гормональный фон, эмоции, пищевые ассоциации, сенсорное восприятие, воспитание и культура.

«К примеру, пристрастие или, наоборот, нелюбовь к сладкому могут объясняться восприятием сладкого вкуса, которое зависит от сочетания определенных генов: кому-то обычное яблоко кажется приторным, а кому-то и чистый сахар недостаточно сладкий», — добавила эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Также на выбор любимых продуктов влияет общий эмоциональный фон: во время стресса хочется одно, а в счастливые моменты — совсем другое. Многие склонны «заедать» печаль фастфудом, мороженым и чипсами, так как в этой пище много быстрых углеводов, которые влияют на выработку «гормона счастья». Кроме того, сами блюда могут ассоциироваться с печальными или счастливыми моментами, и на них будет тянуть, если захочется эти эмоции пережить заново.

«Немаловажный фактор — сенсорная стимуляция желания. Бывает, что человек даже не думает об определенном продукте, пока не учует его запах, не увидит изображение или не представит его вкус (например, когда читает в книге описание хрустящей корочки). Именно на этой стимуляции работает почти вся реклама продуктов питания и ресторанов. Лучше всего это заметно у детей: стоит им увидеть, как рядом что-то едят, они тут же начинают просить то же самое, хотя только что отказывались есть. Взрослые люди привыкают себя сдерживать, но это не значит, что на их желания не воздействует запах или вид продукта. Если неожиданно захотелось съесть пирожное, дело может быть не в недостатке магния, а в рекламе новой кондитерской, которую не отследил мозг, но «оцифровало» подсознание», — отметила Филева.

Еще один фактор, который влияет на склонность к определенным продуктам, — это воспитание, семейные традиции и культура народа в целом. И дело не только в ассоциациях с детством, но и в установках, которые в голову человеку вложили родители. Например, кто-то из всех овощей предпочитает только морковь и почти не ест огурцы, так как в его семье принято считать, что морковь полезна, а в огурцах нет никакой пользы, только жидкость. Человек уже не помнит эти установки, но продолжает питаться именно так, поскольку не задумывается, почему делает такой выбор.

«Пищевые пристрастия обычно не приносят никакого вреда здоровью, если в целом человек следит за тем, чтобы его рацион был сбалансированным. Но даже если он кажется излишне скудным и хочется его разнообразить, не стоит заставлять себя есть нелюбимые продукты. Гораздо полезнее будет иногда пробовать что-нибудь незнакомое, стимулируя желание аппетитным внешним видом, и понемногу вводить понравившиеся варианты в свое меню», — резюмировала врач.

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