Россиянам дали советы, как обезопаситься от недобросовестных экспертов по списанию долгов

В настоящее время банкротство физических лиц становится все более распространенным явлением, однако, вместе с этим, увеличивается и рост юридических компаний, предлагающих свои услуги по проведению банкротства граждан, но действующих при этом недобросовестно. Необходимо внимательно подойти к выбору специалистов в сфере банкротства, чтобы в будущем не оказаться обманутым, рассказала «Газете.Ru» старший юрист отдела банкротной практики Профессиональной юридической группы АИД Лилия Иштокина.

Она обратила внимание на основные моменты, которые нужно учитывать при желании подать на банкротство или обратиться к специалистам по банкротству.

«Так как дела о банкротстве рассматриваются исключительно арбитражными судами, начнем с требования к специалисту со стороны арбитражного законодательства: представителем граждан, в том числе ИП, и организаций могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Поэтому, заключая договор на оказание юридических услуг, прежде всего, обратите внимание на наличие подтверждающих квалификацию документов», — рекомендовала эксперт.

Также, правовая консультация должна проводиться очно, при встрече с юристом. Не зная, кто вас консультирует на том конце провода, очень легко оказаться в ситуации, которая принесет только убытки. Если единственной целью человека является заключение договора, он не станет выяснять действительные перспективы спора, а наоборот, будет стараться навязать вам свои услуги, однако, возможно, на данном этапе вам вовсе не требуется процедура банкротства.

«Обратите внимание на поведение юриста на консультации, он должен не только детально разобраться во всех моментах, запросить необходимые документы, объяснить стратегию дальнейших действий, но и разъяснить все правовые последствия банкротства, в том числе, негативные, а также возможные риски (реализация имеющегося имущества, наличие ряда ограничений и т.д.). Не стесняйтесь задавать все интересующие вас вопросы, ведь вы должны выйти после консультации с юристом с полной уверенностью и доверием к нему», — отметил она.

Помимо этого, добросовестный юрист никогда не станет обещать списать долги «бесплатно», поскольку, инициируя дело о банкротстве, как минимум, придется понести обязательные расходы на вознаграждение финансового управляющего и госпошлину.

«Еще один не менее важный момент при выборе профессионала – если вам обещают провести процедуру в срок 2-3 месяца, скорее всего, вы общаетесь с мошенниками. Как правило, реальная процедура занимает 8-12 месяцев. Так, процедура реализации имущества гражданина вводится на срок 6 месяцев и может быть продлена еще на шесть месяцев», — добавила Иштокина.

При подписании договора обязательно внимательно изучите положения договора на оказание юридических услуг, поймите, что конкретно входит в предмет договора. Если на словах вам обещают комплексное сопровождение в процедуре банкротства, а в договоре прописана лишь подготовка заявления о признании гражданина несостоятельным, настоятельно не рекомендуем заключать такой договор, т.к. навряд ли данные действия приведут к успешному списанию задолженности. Более того, не проверив перечень услуг, граждане нередко перечисляют за минимальный пакет услуг несоразмерную ему сумму денежных средств.

«При выборе компании по сопровождению банкротства, рекомендуем отдавать предпочтение многопрофильным компаниям, т.к. зачастую в деле о банкротстве требуется разносторонняя оценка тех или иных обстоятельств и будет только плюсом, если компания не ограничивается практикой лишь в сфере банкротства», — резюмировала юрист.

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