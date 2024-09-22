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Губернатор Белгородской области уходит в отпуск

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что уходит в отпуск на 2 недели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что уходит в отпуск на две недели. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Вынужден признать, что отпуск нужен каждому человеку», — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что все заместители губернатора и министры областного правительства находятся на рабочих местах, все они готовы к выполнению задач.

Ранее Гладков заявил, что жители Белгородской области, чьи населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам, теперь могут получить частичную компенсацию аренды жилья через «Госуслуги».

По словам областного главы, обычная компенсация из областного бюджета составит 20 тысяч рублей, а для многодетных семей — 40 тысяч. Гладков отметил, что за три дня заявление на компенсацию подали 140 человек.

21 сентября губернатор сообщал, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Тишанка, в результате чего шесть населенных пунктов остались без света.

Ранее Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.

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