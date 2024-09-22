На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ

Сотрудники военкомата в Закарпатье похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом завил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Инцидент произошел сразу же после литургии.

»«Воины» скрутили и затолкали в бусик отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии», — уточнил Дмитрук.

Оимечается, что сотрудники военкомата применили к священникам силу и отобрали телефоны.

До этого сообщалось, что представители Православной церкви Украины пытались захватить Покровский храм УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и служащие в храме священники призвали всех православных жителей Боярки защитить храм.

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее на Украине возбудили дело против депутата, защищавшего УПЦ.