В МИД РФ заявили, что ВСУ вывезли часть жителей Курской области «неизвестно куда»

ВСУ вывезли из России в ходе нападения на Курскую область часть жителей, их местонахождение неизвестно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова беседе с «Комсомольской правдой».

Также Захарова рассказала, что ВСУ создали в Судже «лагеря», куда свозят мирных жителей.

10 сентября врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко заявил, что более 240 местных жителей пострадали в ходе вторжения Вооруженных сил Украины в регион.

Президент России Владимир Путин считает, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно, сколько россиян остались в занятых ВСУ районах.