На северо-востоке Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло на северо-востоке Ирана в провинции Северный Хорасан, пострадали 28 человек. Об этом сообщает агентство IRNA.

Иранский сейсмологический центр сообщил, что в 16:13 по местному времени в городе Боджнурд произошло землетрясение. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 8 км.

Провинция Северный Хорасан расположена в сейсмоактивной зоне, в районе гор Капет-Даг, где имеются активные разломы. Они иногда вызывают разрушительные землетрясения.

До этого землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на западе Аргентины в провинции Сан-Луис. Толчки были зафиксированы в 18.24 (00.24 мск) на глубине 140 километров.

Недавно землетрясение зафиксировали и на территории России. Оно произошло на юге Кемеровской области, в Таштагольском муниципальном районе. Его магнитуда составила 4,3.

Ранее жители города Иркутска ощутили подземные толчки.