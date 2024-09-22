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Число пострадавших при обстреле села в Белгородской области выросло до 12

Гладков: число пострадавших при обстреле села Черемошное увеличилось до 12

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Количество пострадавших в результате обстрела села Черемошное Белгородского района Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 12. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что 7 из 12 пострадавших — бойцы самообороны Белгородской области, которые помогали вернуть энергоснабжение в приграничные села. Также при обстреле пострадал глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.

По словам губернатора Белгородской области, на текущий момент в региональной клинической больнице Святителя Иоасафа находится семеро пострадавших. Троих из них поместили в операционный блок. Остальных жителей региона обследуют. Еще трое пострадавших доставили в городскую больницу №2.

ВСУ обстреляли село Черемошное днем 22 сентября. Трое пострадавших находились в тяжелом состоянии, пятеро — в среднетяжелом, а еще двое — в удовлетворительном.

Ранее атаки ВСУ оставили без света два села в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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