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«Выехали в шлепках, мерзли»: жители ЮАР на сутки застряли на трассе из-за снегопада

Жительница ЮАР рассказала, что из-за снегопада на трассе застряли около 1000 машин

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Кадр из передачи SABC News

Жительница Южно-Африканской республики Мария рассказала «Газете.Ru», что из-за внезапного снегопада ее знакомые застряли на трассе из Йоханнесбурга в Дурбан более чем на сутки. По ее словам, у семейной пары не было с собой еды и теплой одежды, а вскоре у них закончился бензин и разрядились телефоны.

«У нас люди поехали в пятницу, [знакомый], его жена и ребенок, которому один год, и застряли там, их занесло снегом. Они ночевали в машине. Выехали в шлепках, достаточно сильно мерзли. У них не было еды, была только каша для малыша, нечем было разводить, но они добыли воду. В субботу я надеялась, что они уже спокойно проехали либо их эвакуировали. Оказалось, что нет. Мы испугались, что они останутся там на еще одну ночь. У них закончился бензин, разрядились телефоны, с ними не было связи. Вчера мы звонили во все службы спасения, но, к счастью, они в 22:00 позвонили маме и сказали, что их вывезли на заправку и они в безопасности. Сегодня они вернулись домой на своей машине. Конечно, в полном потрясении от пережитого. Они были там заблокированы, там было где-то 1000 машин. Люди были заблокированы с пятницы и аж до самого-самого вечера субботы», — рассказала она.

До этого телеканал SABC News сообщил, что в ЮАР неожиданно выпавший снег парализовал движение транспорта на дорогах. Пассажиры, которые ехали по трассе N3, оказались в ловушке на шоссе после сильных снегопадов прошлой ночью. Позже южноафриканская метеорологическая служба объявила восьмой уровень опасности в связи с продолжающимся в провинции Квазулу-Натал снегопадом.

Член исполнительного комитета департамента кооперативного управления и традиционных дел провинции Квазулу-Натал Туласизве Бутелези сообщил, что в результате снегопада в некоторых населенных пунктах произошли сбои в водоснабжении и подаче электроэнергии.

Ранее в Турции выпал «российский» снег.

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