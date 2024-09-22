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В Киевской области ранее судимый мужчина открыл стрельбу в магазине

В Киевской области мужчина открыл стрельбу в магазине и ранил двух человек

В Обуховском районе Киевской области мужчина открыл стрельбу в магазине, в результате чего были ранены два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

«Около двух часов дня (совпадает с мск. — прим. ред.) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в магазин в Обуховском районе и начал хаотичную стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения и скрылся», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что стрелявшего уже задержали. Им оказался ранее судимый мужчина. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В конце августа мужчина в украинском городе Луцке открыл огонь по военным, которые несли службу на объекте в ночное время. После перестрелки неизвестный скрылся.

В апреле сообщалось, что в Хмельницкой области на западе Украины пьяный водитель автомобиля обстрелял из автомата Калашникова полицейских. Также повреждения получили две машины. Всего мужчина выпустил из автомата 60 пуль. Нарушителя задержали.

Ранее в Киеве подожгли несколько автомобилей бойцов ВСУ.

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