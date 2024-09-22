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В ЮАР из-за обильного снегопада погиб человек

IOL: в ЮАР водитель погиб от переохлаждения во время снегопада

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Кадр из передачи SABC News

В провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики из-за снегопада погиб человек, такси которого застряло в снегу. Об этом сообщает местное издание IOL.

По его данным, аномальные осадки парализовали движение на трассе N3, соединяющей самые густонаселенные провинции — Гаутенг и Квазулу-Натал. Водитель такси из-за снега не смог ехать дальше и был вынужден остановиться. Из-за сильного переохлаждения он потерял сознание. Его состояние резко ухудшилось по дороге в больницу. Когда экстренным службам удалось его туда доставить, он был уже мертв.

«Мы не знаем точно, когда будут расчищены все дороги, потому что это стихия, и такая погода может продлиться до завтра. Мы просто глубоко опечалены тем, что есть люди с хроническими заболеваниями, которые застряли и остались без еды, но мы рады сообщить, что некоторые застрявшие автомобилисты и грузовики теперь движутся», — сообщил министр транспорта провинции Квазулу-Наталом Сибонисо Дума.

О неожиданно выпавшем снеге в ЮАР накануне сообщил телеканал SABC News. По его данным, для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий власти приняли решение развернуть армию.

Ранее россиянин погиб при сходе лавины в Индии.

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