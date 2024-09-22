Полицейский погиб при нападении на кортеж посла РФ в Пакистане 

Один полицейский погиб, еще четверо получили ранения в результате подрыва мины вблизи автомобиля сопровождения посла РФ в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Целью атаки был кортеж с иностранными дипломатами, в числе которых был посол РФ Альберт Хорев. Взрыв прогремел около автомобиля сопровождения. Все сотрудники дипмиссии в безопасности и направляются в Исламабад.

В воскресенье Хорев в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном торгово-промышленной палатой Исламабада.

В начале сентября на границе Афганистана и Пакистана в провинции Хост возобновились вооруженные столкновения между радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) и пограничными войсками Пакистана. СМИ сообщали, что в боях задействованы тяжелые вооружения.

Ранее российские военные подорвались на мине и выжили.