Полицейский погиб при нападении на кортеж посла РФ в Пакистане 

Один полицейский погиб, еще четверо получили ранения в результате подрыва мины вблизи автомобиля сопровождения посла РФ в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Целью атаки был кортеж с иностранными дипломатами, в числе которых был посол РФ Альберт Хорев. Взрыв прогремел около автомобиля сопровождения. Все сотрудники дипмиссии в безопасности и направляются в Исламабад.
В воскресенье Хорев в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном торгово-промышленной палатой Исламабада.
В начале сентября на границе Афганистана и Пакистана в провинции Хост возобновились вооруженные столкновения между радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) и пограничными войсками Пакистана. СМИ сообщали, что в боях задействованы тяжелые вооружения.
Ранее российские военные подорвались на мине и выжили.