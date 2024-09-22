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Во Владимирской области семья наладила производство наркотиков, но была задержана

Во Владимирской области семью задержали за производство марихуаны

Членов семьи из Владимирской области подозревают в производстве марихуаны. Об этом сообщает МВД Медиа.

По версии правоохранителей, нелегальным бизнесом занимались четыре члена семьи, у каждого из них была своя роль. Так, 76-летняя пенсионерка выращивала растения, мать и отец перевозили, сын – продавал потребителю.

На семью обратили внимание после того, как у матери и отца в машине обнаружили 15 килограмм наркотика. Их задержали, после чего стало известно о том, что в схеме участвуют еще два человека.

«В частном доме и квартире задержанных полицейские обнаружили четыре стеклянных банки и полимерный пакет с марихуаной, а также 30 килограммов сырой конопли, весы и упаковочный материал», – поделились в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемый в распространении запрещенного вещества находится под домашним арестом, остальным фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее наркоманка получила 11 лет колонии после того, как подделала рецепт на лекарство.

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