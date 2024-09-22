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В Воронеже снесли дамбу, которая незаконно появилась на реке

Жители Воронежа снесли земляную дамбу, которая незаконно появилась на реке

Около 100 жителей Воронежа самостоятельно снесли земляную дамбу, которая незаконно появилась на реке Усманка. Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский».

На видео видно, как люди копают землю, после чего начинает прорываться вода. Среди них также есть дети.

19 сентября «Вести Воронеж» сообщали, что рабочие возвели дамбу на реке Усманка в микрорайоне Репное с рядом нарушений. Незаконно были уничтожены около 30 деревьев, на участке снят верхний слой почвы. При этом, по данным источника телеканала, главным условием возведения дамбы было сохранение всех деревьев.

Ранее более тысячи человек эвакуировали в Челябинской области после прорыва дамбы.

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