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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе объявлена воздушная тревога из-за баллистической угрозы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Баллистика. Принять меры безопасности», — написал он в 15.29 мск.

Спустя 11 минут Развозжаев уведомил об отмене ракетной опасности в Севастополе.

«Отбой опасности по баллистике!» — сообщил он.

21 сентября советник главы Крыма Крючков заявил о работе системы противовоздушной обороны у Симферополя.

Ночью 2 августа над городом были сбиты цели с поражающими элементами. Очевидцы сообщили об упавших металлических фрагментах на улицах Романова, Победы и Горпищенко.

1 июля Развозжаев сообщил о появлении в Севастополе нового сигнала «Баллистика!». Решение о его введении связано с тем, что во время атаки 23 июня город столкнулся с новой угрозой, когда по нему запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями, объяснил глава региона. Он подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности, отметил Развожаев.

Ранее военные уничтожили беспилотник ВСУ в районе севастопольского мыса Фиолент.

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