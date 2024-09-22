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В Госдуме готовят закон о борьбе с травлей в школах

РБК: в Госдуме предложили «курс исправления» для школьных буллеров

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Shutterstock

В Госдуме готовят закон о борьбе с травлей в школах, предполагающий привлечение «агрессоров» к волонтерским мероприятиям и их блокировку в интернете. Об этом сообщает РБК.

В пояснительной записке к законопроекту против буллинга депутаты предлагают для борьбы с травлей привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Подлинность документа РБК подтвердил его автор, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, законопроект направлен в федеральные органы власти для согласования, а его внесение в Думу ожидается до конца года.

По данным РБК, законопроект даст определение понятию «травля», под которым будут пониматься «не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица».

Образовательные организации в случае обнаружения признаков травли должна будет направить информацию об этом в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая даст оценку ситуации. Если факт буллинга установят, то с ребенком-агрессором проведут «индивидуальную профилактическую работу».

Как утверждала детский психолог Наталья Наумова, дети в школе часто сталкиваются с буллингом, особенно в подростковом возрасте, поскольку именно в это время они пытаются определить границы дозволенного. По ее словам, если поведение учителей отличается тоталитарностью, то буллинга будет больше. Она также призвала помнить, что агрессор тоже является жертвой и нуждается в помощи.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в России могут удалить термин «буллинг» из школьных программ.

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