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СК начал проверку после сообщений о вырубке деревьев на северо-западе Москвы

В Москве следователи начали проверку из-за вырубки деревьев

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Александр Кряжев/РИА Новости

Следователи обратили внимание на ситуацию с вырубкой деревьев в Москве, в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.

Специалисты ведомства организовали процессуальную проверку. Ситуацией заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Руководитель ведомства потребовал доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», – поделились в СК.

По словам местных жителей, на улице Маршала Тухачевского и бульваре генерала Карбышева неизвестные вырубают сотни деревьев. Москвичи рассказали, что строительство ведется уже больше года, но в последнее время рабочие уничтожают деревья.

«Исполнители работ не представляются, не предъявляют никаких разрешительных документов на снос зеленых насаждений, непонятно, откуда они и что это за организация», – поделились местные жители.

Известно, что москвичи пытались противостоять, но во время потасовки неизвестные применили газовый баллончик. Люди полагают, что рабочим удастся вырубить все деревья, которые они запланировали. По плану, их количество доходит до 500.

Ранее в Ленобласти 15 человек задержали за нелегальную вырубку леса на миллионы рублей.

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