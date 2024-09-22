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Появились подробности о подозреваемом в нападении с ножами в Нидерландах

AD: подозреваемый в нападении с ножами в Роттердаме уже находился под следствием

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Oliver Berg/Global Look Press

Мужчина, который подозревается в нападении с ножами на прохожих в Роттердаме, уже находился под следствием из-за нанесения телесных повреждений собственной матери. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad (AD).

По данным издания, инцидент произошел в 2022 году. Подозреваемый 22-летний Айюб М. нанес своей матери серьезные травмы рук и шеи. Суд признал его виновным, но из-за психологических проблем молодой человек избежал серьезного наказания.

Журналисты добавили, что суд по делу о нападении в Роттердаме состоится 23 сентября. Он пройдет в Гааге. Такой выбор связан с тем, что сотрудники суда в Роттердаме стали свидетелями происшествия.

Нападение в Роттердаме произошло вечером 19 сентября рядом с мостом Эразма — вантовым мостом через реку Маас в центре города. По словам очевидцев, нападавший кричал «Аллах акбар» («Аллах велик»). Они также добавили, что мужчина держал в руках два больших ножа и без разбору нападал на прохожих.

Ранее неизвестный напал с ножом на жителей пригорода Тель-Авива.

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