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Россиянам посоветовали не посещать провинцию в Египте из-за вспышки гастроэнтерита

Посольство РФ в Египте призвало не посещать Асуан из-за вспышки гастроэнтерита

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Unsplash

Посольство РФ в Египте посоветовало россиянам воздержаться от поездки в провинцию Асуан на юге страны из-за вспышки гастроэнтерита. Рекомендации опубликовали в заявлении дипмиссии.

По данным минздрава Египта, в провинции Асуан выявили около 130 случаев гастроэнтерита. Местные СМИ отметили, что причиной вспышки могли стать загрязнение пищи или воды, поэтому посольство напомнило, что необходимо тщательно соблюдать правила гигиены: не пить воду из непроверенных источников, есть только термически обработанные мясо и рыбу, а также тщательно мыть овощи и фрукты.

До этого китайские, американские и европейские ученые доказали, что коронавирус начал распространяться по Китаю, а потом и по миру с рынка морепродуктов в городе Ухань.

Специалисты изучили структуру множества обрывков геномов коронавируса, которые были собраны на территории Уханьского рынка в конце 2019 — начале 2020 года, и источником инфекции были млекопитающие — циветы, бамбуковые крысы и енотовидные собаки.

Ранее Роспотребнадзор заявил о распространении нового штамма коронавируса.

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