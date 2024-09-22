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На Курилах возле магазина прогуливался медведь

На Курилах медведя заметили на прогулке возле магазина

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ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Курильске местных жителей напугал медведь, который прогуливался возле магазина продуктов. Об этом сообщает «АСТВ».

Косолапого обнаружили возле магазина «Вулкан» в Курильске, медведь спокойно прогуливался, но изрядно напугал горожан. Местные власти просят население проявлять осторожность, на поиски хищника выехали оперативные службы, пока найти медведя не удалось.

Вероятно, зверь скрылся в ближайшем лесу.

До этого сообщалось, что в канадской провинции Альберта медведь напал на туриста в отдаленной части перевала Кроуснест. Мужчина выжил, он смог подать сигнал бедствия спасателям. Сотрудники Королевской канадской конной полиции сумели отыскать пострадавшего, он был доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами. Подробности о его состоянии неизвестны. Специалисты предполагают, что на мужчину мог напасть гризли.

Ранее американский подросток справился с 200-килограммовым медведем ради спасения отца.

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