На Курилах возле магазина прогуливался медведь

В Курильске местных жителей напугал медведь, который прогуливался возле магазина продуктов. Об этом сообщает «АСТВ».

Косолапого обнаружили возле магазина «Вулкан» в Курильске, медведь спокойно прогуливался, но изрядно напугал горожан. Местные власти просят население проявлять осторожность, на поиски хищника выехали оперативные службы, пока найти медведя не удалось.

Вероятно, зверь скрылся в ближайшем лесу.

До этого сообщалось, что в канадской провинции Альберта медведь напал на туриста в отдаленной части перевала Кроуснест. Мужчина выжил, он смог подать сигнал бедствия спасателям. Сотрудники Королевской канадской конной полиции сумели отыскать пострадавшего, он был доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами. Подробности о его состоянии неизвестны. Специалисты предполагают, что на мужчину мог напасть гризли.

Ранее американский подросток справился с 200-килограммовым медведем ради спасения отца.