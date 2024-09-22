В калининградском аэропорту туман задержал более десяти рейсов

В калининградском аэропорту Храброво задерживают более десяти рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По словам представителей воздушной гавани, утренние рейсы были задержаны из-за тумана. Среди бортов, которые не смогли приземлиться в соответствии с графиком – самолеты из Москвы и Петербурга.

Помимо этого, шесть рейсов на вылет перенесли по той же причине. Такое решение в аэропорту пояснили обеспечением безопасности полетов.

«На прилет аэропорт Храброво продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки», – сообщается в публикации.

Предположительно, погодные условия улучшатся после 11:00 по Московскому времени.

В текущем месяце несколько рейсов задержали и в Красноярске. Причиной, как и в случае с Калининградом, стал густой туман. Погодные условия сказались на расписании семи рейсов, среди которых – два в Москву, в Иркутск и Новосибирск. Их во время полета перенаправили на запасные аэродромы.

Ранее в Москве задержали рейс в Сочи из-за трапа, помявшего самолет.