В двух областях Украины обесточены электроподстанции

В Полтавской и Сумской областях Украины обесточены электроподстанции. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго страны.

По данным ведомства, на территории подстанции в Полтавской области произошел пожар. Кроме того, сообщалось о возгорании в Сумской области. В настоящий момент оба пожара ликвидированы.

Минэнерго также сообщило, что в течение дня ожидается импорт электроэнергии из Венгрии, Молдавии, Польши, Румынии и Словакии.

12 сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что дальнейшие авиаудары по энергосистеме страны могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на одной из ее атомных электростанций (АЭС). На территории Украины действуют три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Как обратил внимание Галущенко, в стране также есть тысячи электроподстанций. По его словам, на кон поставлены десять ключевых узлов, связанных с АЭС, разрушение которых может погрузить Украину «во тьму» и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию.

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