Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух областях Украины обесточены электроподстанции

Минэнерго Украины: в Полтавской и Сумской областях обесточены электроподстанции

close
Dronarium Украина

В Полтавской и Сумской областях Украины обесточены электроподстанции. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго страны.

По данным ведомства, на территории подстанции в Полтавской области произошел пожар. Кроме того, сообщалось о возгорании в Сумской области. В настоящий момент оба пожара ликвидированы.

Минэнерго также сообщило, что в течение дня ожидается импорт электроэнергии из Венгрии, Молдавии, Польши, Румынии и Словакии.

12 сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что дальнейшие авиаудары по энергосистеме страны могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на одной из ее атомных электростанций (АЭС). На территории Украины действуют три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Как обратил внимание Галущенко, в стране также есть тысячи электроподстанций. По его словам, на кон поставлены десять ключевых узлов, связанных с АЭС, разрушение которых может погрузить Украину «во тьму» и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию.

Ранее Госдеп США предрек Украине сложную зиму.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами