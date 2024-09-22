К «Крокусу» несут цветы и свечи

Корреспондент РИА Новости сообщил, что люди несут цветы и свечи к сгоревшему концертному залу «Крокус Сити Холл» в память о трагедии, которая произошла ровно полгода назад.

По словам журналиста, москвичи и гости столицы несут букеты, зажигают свечи у мемориала рядом со зданием.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта текущего года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

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Главными подозреваемыми оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Помимо них, арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, а также Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода — их подозревают в финансировании теракта.

Ранее всех пострадавших при теракте в «Крокусе» выписали из больниц.