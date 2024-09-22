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В Пермском крае экс-вагнеровец избил возлюбленного женщины, которого она назвала фашистом

В Пермском крае экс-вагнеровец избил мужчину, которого назвали фашистом

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Shutterstock

В Пермском крае боец ЧВК «Вагнер» попал в колонию после того, как избил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина был добровольцем и после того, как получил несколько наград, не стал возвращаться в зону СВО. Он переехал в Большую Сосновку и стал работать ремонтником.

В июне прошлого года вместе с братом 39-летний россиянин выпивал. В какой-то момент они пошли за добавкой и увидели женщину, которая пригласила компанию к себе. Потом рядом появился сожитель и схватил новую знакомую военного за руку.

«Компания ушла вместе и продолжила выпивать дома у новых знакомых вместе с несовершеннолетними — их подхватили по дороге и предложили послушать рассказы об Украине», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время в гостях, женщина стала заигрывать с бывшим бойцом и рассказала, что сожитель ведет себя как фашист. Это разозлило россиянина, и он избил мужчину в доме. После этого пострадавшего выволокли на веранду снова нанесли несколько ударов. В результате мужчина потерял сознание, но позже очнулся.

Экс-вагнеровца задержали. На заседании мужчина объяснил, что защищал честь женщины. По словам пострадавшего, он ничего не помнил, а сожительница рассказала, что он якобы упал с лестницы.

Фигуранта разбирательств приговорили к 2,5 года колонии. Помимо этого, его обязали выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге задержали бывшего вагнеровца, который разгромил скорую.

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