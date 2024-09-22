В Приморье женщина боится получить тело другого участника СВО вместо пропавшего брата

Жительница Приморья заявила, что ей пытаются отдать тело другого бойца вместо ушедшего на СВО брата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина ушел на фронт в апреле текущего года, но уже в начале мая его признали пропавшим без вести. Спустя какое-то время женщине позвонил якобы командир части, где находился ее родственник, и сообщил новость о смерти военного.

По словам абонента, мужчину опознали по татуировке на ноге. Это удивило сестру бойца, так как, по ее словам, у родственника не было татуировок и сделать их за две недели он не мог.

«Сестра попросила командира части провести генетическую экспертизу для подтверждения личности брата, однако, по ее словам, военный отказывается это делать», – сообщается в публикации.

Женщина написала заявление в полицию. Она уверена в том, что, наиболее вероятно, будет хоронить другого бойца, а не своего родственника.

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