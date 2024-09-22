В домах врио комиссара полиции Нью-Йорка прошли обыски

У временно исполняющего обязанности комиссара полиции Нью-Йорка Томаса Донлона прошли обыски спустя неделю после того, как он вступил в должность. Информацию об этом телеканалу CBS News подтвердил сам Донлон.

«Федеральные власти... получили ордера на обыск в моих домах. <...> Они изъяли материалы, которые попали ко мне примерно 20 лет назад и не связаны с моей работой в полицейском управлении Нью-Йорка», — заявил врио комиссара.

В прошлом Донлон руководил национальным центром по угрозам ФБР, а также управлением внутренней безопасности Нью-Йорка. Он участвовал в расследовании терактов во Всемирном торговом центре в 1993 году и в американских посольствах в Африке в 1998-м.

Журналисты отмечают, что в последнее время администрация Нью-Йорка попала под пристальное наблюдение силовиков. Так, предшественник Донлона Эдвард Кабан уволился после того, как у него в рамках федерального расследования забрали телефон. Устройства также изъяли у нескольких сотрудников из ближайшего окружения мэра города Эрика Адамса, включая двух его заместителей.

До этого сообщалось, что внимание американских спецслужб привлек бизнесмен Илон Маск. По данным Bloomberg, силовики начали расследование после того, как Маск задался в соцсети X вопросом о том, почему на кандидата в президенты Дональда Трампа покушались дважды, а на действующего американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис — ни разу.

Ранее стало известно, что в США одобрили усиление охраны кандидатов в президенты.