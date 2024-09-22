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В оперштабе Тихорецкого района рассказали о ситуации в регионе

В Тихорецком районе на месте ЧП продолжают работать оперативные службы

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Телеграм-канал «Вениамин Кондратьев»

Оперативные и специальные службы, а также правоохранительные органы продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия (ЧП) в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Уточняется, что внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме, а выезд в направлении станицы Новорождественской все еще закрыт.

Жители эвакуированных территорий размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым, с ними работают медики и психологи.

По данным оперштаба, выезд из Тихорецка открыт через федеральную автодорогу «Ростов-на-Дону-Махачкала». На территории продолжает действовать локальный режим ЧС.

Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле города Тихорецка, атакованного украинскими дронами. По его словам, над регионом были подавлены два беспилотника, а из-за падения обломков одного из них возник пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, в результате чего произошла их детонация.

В тот же день власти объявили режим ЧС в Тихорецком районе. Данное решение было принято для того, чтобы организовать помощь людям и быстро разбирать все вопросы, связанные с инцидентом.

Ранее над Астраханской областью сбили украинские беспилотники.

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