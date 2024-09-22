«У нее было все просто»: подруга рассказала о выпавшей из окна в Одинцово школьнице

Школьница, которая выпала из окна в Подмосковье, была жизнерадостным человеком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на подругу пострадавшей.

По словам девушки, 14-летняя жительница Одинцово была весьма общительным человеком с позитивными взглядами на жизнь.

«У нее было все просто. В школе у нее были подруги. Когда она в школу перевелась, быстро сдружилась с классом», – поделились подруга.

Как рассказала сверстница, девушка росла в хорошей семье, где было три ребенка. Родители, как и пострадавшая, общительные и дружелюбные люди.

«У нее брат и сестра еще есть – выглядят, как обычные, здоровые, счастливые дети», – сообщила девушка.

Инцидент произошел накануне. По данным источников, 14-летняя школьница выпала из окна вместе с новорожденным ребенком. Спасти ее не удалось.

Известно, что несовершеннолетняя родила младенца дома.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Они выясняют все обстоятельства.

Ранее в Ростове-на-Дону школьница выпала из окна 15-го этажа.