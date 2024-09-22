На Сахалине спасли девочку, потерявшую сознание из-за чупа-чупса

В Южно-Сахалинске прохожие помогли спасти ребенка от удушья, девочка заснула с чупа-чупсом во рту. Об этом сообщает «АСТВ».

Девятилетняя девочка ехала в машине вместе с матерью, она сидела на заднем сиденье с чупа-чупсом, в какой-то момент ребенок раскусил конфету, заснул и подавился. Школьницу помогли спасти очевидцы, заметившие, как мать пытается помочь дочери в машине.

«Она не могла дышать, язык запал, а родители были в панике. Мать плакала, а отец, видимо из-за непредвиденного стресса, не знал, что делать», — рассказали о произошедшем спасители ребенка.

Благодаря быстрой реакции и неравнодушию прохожих, жизнь девочки удалось спасти. На место была вызвана бригада скорой помощи, девочка отдышалась и попросила попить, она госпитализирована.

До этого сообщалось, что в Москве врачи Морозовской детской больницы спасли годовалого мальчика, проглотившего куриную кость. По словам родителей пациента, они обратили внимание, что сын во время приема пищи поперхнулся, мальчик закашлялся, а после у него появилась одышка. Инородное тело извлекли эндоскописты. Вскоре ребенка выписали домой.

Ранее в Саратове полуторагодовалый ребенок проглотил железную скрепку от прищепки.