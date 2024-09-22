Третий ребенок скончался в Красноярском крае, съев курицу и пельмени из сельского магазина

В Красноярском крае увеличилось число жертв смертельного отравления курицей и пельменями, купленными в сельском магазине. Медики не смогли спасти еще одного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Третий ребенок скончался в Красноярском крае после употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине. По данным Telegram-канала SHOT, медики не смогли спасти 11-летнюю девочку.

Инцидент произошел в селе Красная Сопка, семья поужинала продуктами, купленными в ближайшей торговой точке, утром они почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие были госпитализированы и бортом санавиации доставлены в Красноярск. Спасти не удалось двух девочек и 13-летнего мальчика.

По факту отравления региональный СК возбудил уголовное дело. Полуфабрикаты и курица из магазина изъяты.

До этого сообщалось, что в республике Карелии более ста человек отравились шаурмой, у пострадавших диагностирован сальмонеллез.

Ранее свыше 200 человек обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции в КБР.