Пятеро подростков разбились в ДТП на федеральной трассе в Бурятии

В Иволгинском районе Бурятии машина с подростками перевернулась на федеральной трассе, госпитализированы пятеро пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

ДТП произошло в нескольких километрах от села Сотниково, 17-летний водитель автомобиля Toyota Allion не справился с управлением и слетел с дороги, машина перевернулась.

В легковушке помимо водителя находились еще четверо несовершеннолетних. Всем потребовалась медицинская помощь, пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным правоохранителей, устроивший ДТП юноша не имел прав на управление транспортным средством.

До этого сообщалось, что на трассе в Свердловской области пять пассажиров пострадали в ДТП, междугородний автобус столкнулся с бензовозом. Во время ДТП у бензовоза произошла утечка топлива, в момент аварии в автобусе находились около 20 пассажиров, пострадали пять человек, в том числе и 15-летний подросток.

Ранее восьмилетняя девочка угнала машину матери и уехала в супермаркет в соседний город.