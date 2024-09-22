Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» полгода не могут с ним встретиться

Родители Далерджона Мирзоева, одного из фигурантов дела в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», не могут с ним встретиться в течение последних шести месяцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мать мужчины Гулракат Мирзоеву.

«К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», — объяснила женщина.

Отец Мирзоева Барот сообщил, что несколько раз пытался выяснить у правоохранителей, где можно разузнать информацию о родственнике, однако ему ничего не разъяснили.

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Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Помимо них, арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, а также Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода — их подозревают в финансировании теракта.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у жены фигуранта дела о теракте в «Крокусе».