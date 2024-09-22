В Ростове-на-Дону школьница выпала из окна 15-го этажа

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства несчастного случая с несовершеннолетней, девочка выпала из окна квартиры на 15-м этаже. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Таганрогской 20 сентября. Ребенка, лежащего под окнами дома, заметили очевидцы, они немедленно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшую.

По предварительной информации, девочка-подросток выпала из окна квартиры на 15-м этаже, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выясняется, где в момент происшествия находились родители несовершеннолетней.

До этого сообщалось, что в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Маршала Бирюзова в ночь на 10 сентября. Около двух часов ночи из окна квартиры на пятом этаже выпала девочка-подросток. В момент происшествия взрослых дома не было, в квартире вместе с 13-летней девочкой находилась ее сестра. Прибывшие на место медики спасти ребенка не смогли.

Ранее в Подмосковье подросток выпал из окна с грудным ребенком на руках.