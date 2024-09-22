Иранцев призвали не брать с собой в самолеты пейджеры после инцидента в Ливане

Граждан Ирана, путешествующих из Тегерана в ливанскую столицу Бейрут, попросили не брать на борт самолета пейджеры и портативные рации. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV со ссылкой на заявление авиакомпании Iran Air.

Отмечается, что обращение к пассажирам выпустили на следующий день после того, как власти Ливана запретили провозить вышеуказанные устройства на рейсах из Бейрута, а также по воздуху в целом.

Вечером 17 сентября у тысяч членов шиитской организации «Хезболла» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Ранее в Кремле заявили об интересе взрывов в Ливане для спецслужб РФ.