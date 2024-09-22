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Стало известно о лишении прогулок задержанного генерал-майора Попова

ТАСС: следователь лишил прогулок генерал-майора Попова

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следствие лишило прогулок бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом он сам сообщил ТАСС.

Такое решение было принято 2-м Западным окружным военным судом, который признал законным решение об ограничении обвиняемому периода ознакомления с материалами дела.

«Следователь лишил меня прогулок, хотя это все мелочи жизни», — заявил Попов.

17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, экс-генерал причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

22 сентября стало известно, что все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела в отношении Попова. Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве. Сделано это было на завершающем этапе ознакомления с материалами судебного дела.

Ранее Кремль объяснил аресты бывших заместителей Шойгу.

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